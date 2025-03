Koalitionsverhandlungen: CSU- und SPD-Vorstand stimmen zu

Eine Vertrauensbasis ist geschaffen: Die Spitzen von CDU CSU und SPD streben Koalitionsgespräche an. Schon einen Tag nach der Einigung der Sondierer haben der CSU-Vorstand und die SPD-Führung am Sonntag jeweils einstimmig der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zugestimmt. Damit fehlt nur noch das Ja der CDU-Führung, die am Montag entscheiden will. In einer Erklärung des SPD-Vorstandes hieß es am Sonntag: