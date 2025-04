Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) reagiert positiv auf die Nominierung von Katherina Reiche als Bundesministerin. "Der BEE begrüßt, dass mit Katherina Reiche eine erfahrene Kandidatin für das Amt der Wirtschafts- und Energieministerin gefunden wurde", erklärt Verbandschefin Simone Peter. "Sowohl in ihren politischen und Regierungspositionen, als auch in ihren Führungspositionen in Wirtschaft und Verbänden sowie bis heute als Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffrates der Bundesregierung hat sie sich umfangreiche Kompetenzen erarbeitet."

Die Transformation der Energieversorgung sei eine große Chance, an deren Gelingen die derzeitige Vorstandschefin der Westenergie AG seit langem mitarbeite. "Es geht jetzt um die Absicherung des Ausbaus Erneuerbarer Energien in allen Sektoren, eine Flexibilitätsagenda zum Ausgleich von Erzeugung und Verbrauch in Echtzeit und eine beherzte Wärme- und Verkehrswende."