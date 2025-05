Kanzlerwahl live: Merz fehlt schwarz-rote Mehrheit im Bundestag

CSU-Chef Markus Söder hat dazu aufgerufen, dass es in der jetzigen Situation wichtig sei, "vernünftig zu bleiben, ruhig zu bleiben". "Es geht bei der Wahl des Bundeskanzlers nicht nur um die Person, sondern um eine ganze Regierung und am Ende die Stabilität der Bundesrepublik Deutschland", sagte er in einem Statement in München. "Deswegen ist es so wichtig, keine Spielchen, keine Denkzettel auszustellen, alte Rechnungen zu begleichen. Sondern daran zu denken, was für alle auf dem Spiel steht. Es geht schon ums Ganze."