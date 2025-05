Die internationale Presse hat die Lage im Deutschen Bundestag im Blick. Sie reagieren schnell mit harten Worten, ein Überblick:

Großbritannien:

"The Times": "Friedrich Merz verfehlte am Dienstag in der ersten Wahlrunde unerwartet die für das Amt des deutschen Bundeskanzlers benötigte parlamentarische Mehrheit – ein Rückschlag für seine neue Koalition mit den Mitte-Links-Sozialdemokraten."

"The Telegraph": "Merz wird bei der Wahl zum Bundeskanzler blamiert. Der Vorsitzende der deutschen Konservativen erleidet überraschende Niederlage in geheimer Wahl."

Vereinigte Staaten:

"Washington Post": "Merz (...) hat unerwartet nicht genügend Unterstützung in der ersten Runde der Parlamentsabstimmung erhalten – und damit sechs Monate nach dem Zusammenbruch der vergangenen Bundesregierung eine weitere politische Krise ausgelöst."

Sender CNN: "In einer peinlichen Abstimmung im Bundestag hat Merz den Einzug ins Kanzleramt verfehlt (...). Zwar wird erwartet, dass er letztlich einen Weg an die Macht findet, doch das Ergebnis stürzt das Land erneut in politisches Chaos."

Frankreich:

"Libération": "Im Moment ist es also ein Fehlstart für den Gewinner der Parlamentswahlen im Februar, der in Europa mit Hoffnung erwartet wird und versichert, dass 'Deutschland wieder auf Kurs ist'."

Sender RFI: "Noch nie in der Nachkriegsgeschichte ist ein Kanzlerkandidat derart gescheitert, im ersten Wahlgang gewählt zu werden. Es ist also eine riesige Überraschung und eine riesige Enttäuschung für Friedrich Merz (...)."