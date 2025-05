Olaf Scholz gibt Regierungserklärung vor EU-Gipfel ab

Und weiter: "Wenn der russische Präsident glaubt, dass er diesen Krieg nur aussitzen muss und wir schwächeln werden in unserer Unterstützung, dann hat er sich verrechnet." Die Manipulation der Wahlen in Russland und der Druck auf die Opposition seien Zeichen der Schwäche der russischen Führung. Mehr Waffenlieferungen an die Ukraine seien das Gebot der Stunde, sagt der SPD-Politiker.

Scholz dringt auf Waffenruhe in Gaza

Scholz sprach auch über den Nahost-Konflikt . Er forderte "einen zeitlich etwas länger währenden Waffenstillstand" im Gaza-Krieg. In dieser Zeit müssten die Geiseln der Hamas freikommen und die Leichen Gestorbener herausgegeben werden. "Es muss gelingen, dass in dieser Zeit mehr humanitäre Hilfe nach Gaza gelangt", fügt er hinzu.

Scholz hält seine Rede mit Blick auf den zweitägigen Gipfel des Europäischen Rates in Brüssel, der am Donnerstag beginnt. Ein Kernthema des EU-Gipfels wird die weitere Unterstützung für die Ukraine sein. Über das Wie hatte es in den vergangenen Tagen kontroverse Diskussionen gegeben. Ein weiteres wichtiges Thema des EU-Gipfels ist die Lage im Nahen Osten

Merz wirft Mützenich indirekt Feigheit vor

Im Anschluss an die Regierungserklärung folgte eine Aussprache im Bundestag. Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) warf dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich wegen seiner These vom Einfrieren des Krieges in der Ukraine indirekt Feigheit vor. "Friedfertigkeit kann das Gegenteil von Frieden bewirken", sagte der CDU-Vorsitzende und ergänzte mit Blick auf Kremlchef Wladimir Putin:

Merz ging auch auf die Aussage von Kanzler Scholz ein, die laufende Debatte über die deutsche Unterstützung für die Ukraine sei "an Lächerlichkeit nicht zu überbieten". "Die Debatte, die in Ihrer Koalition und vor allem in Ihrer eigenen Partei spätestens seit der letzten Woche geführt wird, die ist nicht lächerlich. Diese Debatte ist gefährlich. Sie ist gefährlich für den Frieden in Europa und sie ist gefährlich für die Ukraine." Diese müsse den Eindruck gewinnen, dass die deutsche Hilfe befristet sei.