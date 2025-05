Katherina Reiche lobt Habeck für "übermenschliche Leistung"

Habeck habe in der Zeit nach Russlands Überfall auf die Ukraine wenige Monate nach seinem Amtsantritt eine "fast übermenschliche Leistung" erbracht, sagte die CDU-Politikerin im Wirtschaftsministerium in Berlin. Die Arbeitslast, die auf Habeck und seinem Team lag, könne man "fast gar nicht ermessen".

Habeck mit großem Jubel verabschiedet

Reiche: Müssen mehr ermöglichen und wagen

Sie sehe das Wirtschaftsministerium "in der Verantwortung, die bewährten Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft mit Vernunft so auszugestalten, dass sie in unsere Zeit passen", sagte Reiche in einer etwa 20-minütigen Rede.