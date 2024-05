Reichsbürger-Prozess um Prinz Reuß und Ex-Richterin beginnt

Der Prozess vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main startete mit rund einer Dreiviertelstunde Verspätung in der eigens für das Verfahren errichteten Metall-Leichtbauhalle am Rand der Stadt. Eine Gerichtssprecherin wies Medienvertreter darauf hin, dass einige Anwälte noch mit ihren Mandanten sprechen wollten, zudem fehlten mehrere Anwälte unangekündigt.