Rente: Wirtschaftsweiser für höheres Eintrittsalter

Der Wirtschaftsweise Martin Werding hat sich beim Thema Rente für eine langsame Heraufsetzung der Regelaltersgrenze ausgesprochen. "Ich betone: langsam", sagte er im ZDF-Morgenmagazin. Dabei gehe es in Vorausberechnungen etwa um ein halbes Jahr pro Jahrzehnt. "Also wenn wir 2031 das Alter 67 erreicht haben, dann sind wir Anfang der 40er Jahre bei 67,5, Anfang der 50er bei 68."

Es ist für die Politik heikel mit den vielen älteren Wählerinnen und Wählern an das Thema ranzugehen.

Auch die künftige Regierung hat, wie ihre Vorgänger, keinen Plan zur Rentenreform vorgelegt. Dabei sind die Finanzierungsprobleme dringend. Und es fehlt an Konzepten für die nächste Generation.

Werding: Kann so nicht weitergehen

Zudem sei es in den vergangenen zehn bis 15 Jahren "zu gut" in Deutschland gelaufen, betonte der Experte.

Die Beitragssätze seien konstant geblieben, sodass auch jetzt viele glaubten, es könne so weitergehen. "Und das stimmt nicht."

Koalitionsvertrag fixiert Sicherungsniveau bis 2031

Der Koalitionsvertrag enthalte auch "kleine gute Nachrichten": Etwa die Fixierung des Sicherungsniveaus bis 2031. Union und SPD haben im Entwurf des Koalitionsvertrages vereinbart, dass bis 2031 ein Rentenniveau in Höhe von mindestens 48 Prozent eines Durchschnittslohns sichergestellt wird. Dies hatte die SPD gefordert, gilt aber auch in Ostdeutschland als wichtig, weil dort Rentnerinnen und Rentner fast ausschließlich von ihren Bezügen aus der gesetzlichen Rentenversicherung leben müssen.

So viele Beitrags­zahlende kommen auf 100 Rentner*innen

