Bärbel Bas: Auch Beamte sollen in Rentenkasse einzahlen

Wie will Bärbel Bas SPD ) als neue Sozialministerin die Rente stabilisieren? Unter anderem mit zusätzlichen Einzahlern. Das sagte sie in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Wir müssen mehr Leute an der Finanzierung der Rentenversicherung beteiligen", so Bas. In diesem Punkt sei sie "nicht flexibel". "In die Rentenversicherung sollten auch Beamte, Abgeordnete und Selbstständige einzahlen. Wir müssen die Einnahmen verbessern."