Wirtschaftsweiser: Rentenpaket "eine kurzsichtige Reform"

Außerdem soll das sogenannte Generationenkapital eingeführt werden. Dabei legt der Bund einen Aktienfonds an, wofür neue Kredite notwendig sind. Von 2036 sollen die Erträge in die Rentenversicherung fließen, um die Finanzen zu stabilisieren und Beitragserhöhungen zu dämpfen, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand gehen. Für den Fonds sollen in diesem Jahr erstmals zwölf Milliarden Euro aufgenommen und bis Mitte der 2030er Jahre rund 200 Milliarden Euro eingezahlt werden.