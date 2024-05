Fünf-Punkte-Plan der FDP: Die Rente entzweit die Ampel

Reporterglück gehört manchmal dazu, wenn man Spitzenpolitiker treffen will. Montagmorgens hat man vor der FDP-Parteizentrale in Berlin-Mitte gute Chancen, auch an diesem Montag. Um 11 Uhr verlässt Christian Lindner die Parteizentrale, das Präsidium hat gerade getagt, sagen will er nichts. Dafür aber FDP-Vize Wolfgang Kubicki, der gerade die Parteizentrale verlässt.