Kühnert gegen Renten-Vorstoß der FDP: "Nicht mit uns"

Wer heute mit 64 in Rente gehe, habe oft nicht 45, sondern 48 oder 49 Jahre gearbeitet, sagte Kühnert im ZDF-Morgenmagazin. "Wenn man sich das vorstellt, als Handwerker, als Pflegekraft oder anderes mehr - da 'isch over', wie mal Wolfgang Schäuble gesagt hat. Die können dann einfach nicht mehr."

Die "Rente mit 63" zielt auf "besonders langjährig Versicherte", die mindestens 45 Jahre Beiträge eingezahlt haben. Vor 1953 Geborene konnten ohne Abschläge mit 63 in Rente gehen. Für Jüngere steigt die Altersgrenze. Die Altersgrenze für eine Rente ohne Abschläge wird nach jetzigem Stand bis 2031 schrittweise auf 67 Jahre angehoben. Quelle: dpa

Kühnert: Über Arbeitsanreize reden

Wenn das Ziel am Ende ist, den Leuten einfach pauschal das Rentenalter hochzusetzen - und so diskutieren es ja FDP und Union - dann nicht mit uns.

Einen Zusammenhang zwischen den Forderungen aus der FDP und den Debatten um den Bundeshaushalt 2025 innerhalb der Ampel-Koalition gebe es nicht, fügte der SPD-Generalsekretär an. Das sei "eine Ablenkungsdiskussion". Mögliche Einschränkungen bei der "Rente mit 63" gälten erst in der Zukunft und wirkten sich auf den Haushalt im kommenden Jahr ohnehin nicht aus.

Kühnert: Mit der Sache beschäftigen

"Aber dafür sollten sich jetzt alle mit der Sache beschäftigen und weniger Punkte-Papiere veröffentlichen", fügte er in Anspielung auf ein Fünf-Punkte-Papier hinzu, das das FDP-Präsidium heute verabschieden will. Gefordert werden insbesondere die Einhaltung der Schuldenbremse und Korrekturen am aus Sicht der Partei zu kostspieligen Sozial- und Rentensystem - insbesondere bei der "Rente mit 63".