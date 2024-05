Minister Heil über Rente: "Sicherheit für alle Generationen"

Auch gegen den Arbeitskräftemangel müssten ihrer Ansicht nach Anpassungen getroffen werden. "Wir müssen dafür sorgen, dass mehr Frauen in Vollzeit arbeiten können. Wir müssen die familiäre Infrastruktur, die Bildung und Betreuung so stärken (...). Und wir müssen dafür sorgen, dass in den Berufen, in denen wir einen hohen Mangel haben, auch Zuwanderung bekommen", sagte Esken.