Rentenpaket II: FDP wehrt sich gegen höhere Rentenbeiträge

Mit dem Rentenpaket II, das am Freitag erstmal im Bundestag diskutiert wird , versucht sich die Regierung an einer Lösung - die ist allerdings sehr umstritten. Die FDP-Fraktion im Bundestag hält das Rentenpaket in seiner derzeitigen Fassung für "nicht zustimmungsfähig", vor allem wegen der steigenden Rentenbeiträge für Arbeitnehmer.