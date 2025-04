Der Pegel am Rhein bei Kaub ist unter die Marke von 80 Zentimeter gefallen. Schiffe können nur noch mit weniger Ladung fahren, und das hat auch Folgen in anderen Bereichen Deutschlands wichtigster Wasserstraße.

Detlef Bours ist Hafenmeister im Duisburger Hafen, seit 40 Jahren fährt er auf verschiedenen Schiffen auf dem Rhein. An ein "Kleinwasser" - wie es bei Schiffern heißt - so früh im Jahr kann er sich nicht erinnern: "Normalerweise hat man im Winter die Schneeschmelze, das heißt, es kommt eher Hochwasser , das hält sich dann auch ganz oft bis Mai, Juni. Wenn dann die warme Phase kommt, dann fällt das Wasser für gewöhnlich wieder."

Dass wir jetzt im April schon so niedrige Wasserstände haben, ist schon ungewöhnlich.

Historische Dürre und Niedrigwasser am Rhein. Was bedeutet das für Deutschlands wichtigste Wasserstraße? "planet e." zeigt die Folgen für Umwelt, Wirtschaft und die Menschen.

Regen und Schmelzwasser fehlen

Kies und Sandbänke in Ufernähe zeigen derzeit, wie wenig Wasser der Rhein führt. Das ist auch für Flora und Fauna schädlich. Wasservögel, Fische und auch Pflanzen an Land sind zwar in der Lage mit Niedrigwasser umzugehen. Aber nicht, wenn es zur Regel wird.