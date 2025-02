Untersuchungsausschuss: Vetternwirtschaft in der NRW-Justiz?

Nordrhein-Westfalens Justizminister Benjamin Limbach (Archivfoto) Quelle: dpa

Der Tag, an dem das Oberverwaltungsgericht Münster führungslos wurde, ist fast vier Jahre her. Am 31. Mai 2021 ging die damalige Präsidentin in den Ruhestand - eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger gibt es bis heute nicht.

Das Besetzungsverfahren, das seitdem läuft, bezeichnen die einen als Posse, andere als handfesten politischen Skandal, der die Regierungskoalition von CDU und Grünen belaste. Inzwischen beschäftigt sich im Landtag in Nordrhein-Westfalen ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss mit dem Fall.

Vorwurf: Durch "Überbeurteilung" Bekannte bevorzugt

Zentrale Figur ist Justizminister Benjamin Limbach (Grüne). Der Vorwurf: Der Minister soll versucht haben, ohne Bestenauslese und mit einer sogenannten "Überbeurteilung" eine alte Bekannte auf den Chefsessel des Oberverwaltungsgerichts (OVG) zu hieven, das höchste Richteramt im NRW-Verwaltungsrecht.

Die Opposition aus SPD, FDP und AfD spricht von "Vetternwirtschaft" und einem unzulässigen "Näheverhältnis". Tatsächlich beschwerten sich zwei unterlegene Bewerber vor Gericht gegen ihre Nicht-Berücksichtigung. Mit Erfolg: das Bewerbungsverfahren startete im November 2024 aufs Neue.

Bewerberin Jestaedt: Vorwürfe "ehrenrührig"

Die Frau, die nach dem Willen des Ministers eigentlich schon längst OVG-Präsidentin hätte sein sollen, musste vor einer Woche vor dem Untersuchungsausschuss Rede und Antwort stehen: Katharina Jestaedt, 55 Jahre alt, derzeit Abteilungsleiterin im CDU-geführten Innenministerium.

Katharina Jestaedt (Archiv), Bewerberin auf das Amt der Präsidentin des OVG Münster

Aus Respekt vor dem Amt habe sie sich bisher nicht öffentlich geäußert. Die Juristin nannte die Berichterstattung über ihren Fall zunächst "ehrenrührig" und wies die Vorwürfe zurück. Zwar kenne sie Minister Limbach seit 1999 und ja, man duze sich, aber:

Wir waren und sind nicht privat miteinander befreundet. „ Katharina Jestaedt, Bewerberin auf Amt der OVG-Präsidentin

Bewerbung nach Abendessen mit Minister Limbach

Man habe in all den Jahren nur sehr losen Kontakt gehabt und bestenfalls "sporadisch miteinander telefoniert". Dann habe sie Limbach im Mai 2022, als er noch nicht Minister war, zufällig auf dem Bahnsteig in Bonn getroffen und später in einem Telefonat ein gemeinsames Abendessen für Ende Juli vereinbart. Da war er dann inzwischen Justizminister und das Bewerbungsverfahren lief bereits.

Sie selbst habe sich beim Abendessen nach dem Verfahren erkundigt und sei von Limbach "weder ermuntert noch aufgefordert" worden, sich zu bewerben. Das tat sie dann wenige Monate später, zunächst mit Erfolg. Tatsächlich gab ihr das Justizministerium den Posten.

Bewerbungsverfahren "rechtswidrig" und "manipulativ"?

Doch das Verwaltungsgericht Münster stoppte die Berufung im September 2023. Die Richter nannten das Bewerbungsverfahren "rechtswidrig" und "manipulativ".

Denn der Minister hatte Jestaedt mit der "Überbeurteilung" die Chance auf das Amt überhaupt erst ermöglicht. Den anderen Bewerbern soll er nahegelegt haben, ihre Bewerbung zurückziehen. Limbach bestreitet das.

Im Untersuchungsausschuss wurde jetzt die interne Kommunikation zwischen Jestaedt und dem Justizministerium bekannt. Die SPD-Obfrau im Ausschuss, Nadja Lüders, hielt Jestaedt mehrere interne Mails vor.

Juristin Jestaedt: Mitgeholfen beim Auswahlverfahren?

Daraus, so Lüders, ergäben sich Anhaltspunkte dafür, dass sie möglicherweise bei der eigenen Stellenbesetzung des Justizministeriums mitgeholfen haben könnte. So habe sie dem Ministerium beispielsweise in einer Mail mit dem Betreff "Kleine Zuarbeit" Argumentationshilfe im Rechtsstreit mit einem unterlegenen Bewerber weitergeleitet.

Als sie im Frühjahr 2024 zwischenzeitlich sogar Recht bekam und es schien, als könne sie doch OVG-Präsidentin werden, wurde sie von Limbachs Abteilungsleiter in einer Mail mit nur einem Wort informiert: "Sieg!"

Unterlegene Bewerber sagen im U-Ausschuss aus

Für Nadja Lüders heißt das:

Die Vernehmung hat den Verdacht genährt, dass es zwischen dem Justizministerium und der Zeugin offenbar enge Bande gegeben hat. „ Nadja Lüders, SPD-Obfrau im Untersuchungsausschuss

Jestaedt wies die Vorwürfe der SPD genervt zurück: "Ich finde die Unterstellung echt absurd!"

Aussage gegen Aussage - eidesstattlich

Mit Spannung werden am Dienstag im Ausschuss die Aussagen der beiden zunächst unterlegenen Bewerber erwartet. Einer von ihnen hatte mit einer eidesstattlichen Versicherung den Aussagen von Justizminister Limbach widersprochen.

Auch Limbach selbst hatte eine eidesstattliche Versicherung abgegeben. Es steht Aussage gegen Aussage. Falsche eidesstattliche Erklärungen können mit Geld- oder Freiheitsstrafen geahndet werden.

