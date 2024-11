Masken-Regeln an Schulen gekippt: Urteil gegen Richter steht

Christian D., Familienrichter am Amtsgericht (AG) Weimar in Thüringen , stören die Maßnahmen an den Schulen. Schon im Frühjahr 2020 beginnt er, an Demonstrationen gegen die Coronaeinschränkungen teilzunehmen, wird Mitglied der damals gegründeten Vereinigung Kritischer Richter und Staatsanwälte.