Richterbund will Justiz vor Eingriffen der Politik schützen

Sven Rebehn spricht vom Weisungsrecht der Justizministerien des Bundes oder der Länder gegenüber Staatsanwälten. Dieses ist im Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) geregelt. In § 146 heißt es: "Staatsanwälte haben den dienstlichen Anweisungen ihres Vorgesetzten nachzukommen". Wer diese Vorgesetzten sind, regelt § 147 : Die Aufsicht liegt bei den Justizministerien - auf Landesebene beim Landesjustizminister, auf Bundesebene beim Bundesjustizminister. Heißt: Die Staatsanwaltschaften sind ein Organ der Exekutive (also der Regierung und Verwaltung) und kein Teil der davon unabhängigen Judikative (rechtsprechende Gewalt, also Richter).