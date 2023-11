Röttgen über Merz: Kanzler-Debatte? Müssten bescheuert sein

Städte und Kommunen beklagen den steigenden Zustrom Geflüchteter. Darüber, "warum wir überhaupt und dass wir wieder in dieser Lage sind", müsse geredet werden, so Röttgen. Er "würde es wirklich gerne nicht kritisieren müssen", aber: "Wenn wir es wissen, dann, glaube ich, hätte es die Bundesregierung auch wissen können. Und sie wusste es auch und die Bundesinnenministerin auch und alle anderen in der Regierung."