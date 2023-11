CDU in Sachsen : Hält Kretschmer die Brandmauer zur AfD?

von Thomas Bärsch 01.10.2023 | 15:02 |

Die AfD liegt in Sachsen in Umfragen vorn. Für die CDU im Land stellt sich die Frage, was das für künftige Regierungsbildungen heißt. In elf Monaten wird dort gewählt.