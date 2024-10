Ein Jahr Grenzkontrollen in Sachsen: Eine Bilanz

Trotz des einjährigen Jubiläums der Grenzkontrollen in Sachsen laufen nach wie vor heftige Diskussionen über deren Sinnhaftigkeit. Die Behörden jedoch verweisen auf positive Resultate.

Wenn Matthias Heitmann seinen Dienst an der sächsisch/polnischen Grenze in Zittau antritt, dann braucht er viel Erfahrung. "Wir halten nicht jedes Auto an", versichert der Bundespolizist, "Die Pendler zum Beispiel, winken wir durch."