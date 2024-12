Minderheitsregierung in Sachsen: SPD für Koalition mit CDU

Die SPD in Sachsen hat den Vertrag für eine neue Regierungskoalition mit der CDU gebilligt. Bei einer Mitgliederbefragung stimmten 78,1 Prozent der teilnehmenden Parteimitglieder für das Bündnis mit der CDU, wie die SPD am Montag in Dresden mitteilte. Die Beteiligung lag bei 37,1 Prozent.