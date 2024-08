Migration und Ukraine: Was Sachsens Spitzenkandidaten sagen

Statt rund 300.000 Menschen jährlich sollten künftig nur noch höchstens 40.000 nach Sachsen kommen, sagte der CDU-Spitzenkandidat, der auch nach der Landtagswahl am 1. September weiter regieren will. "Erste Instrumente haben wir mit den Grenzkontrollen und den Bezahlkarten", so Kretschmer. "Aber es muss natürlich weitergehen."