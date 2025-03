Sie arbeite - und zwar mit Hochdruck, nur eben im Verborgenen, in der Öffentlichkeit merke man das nicht. Geräuschlos und in Rekordzeit sei der Doppelhaushalt 25/26 erstellt worden.

Sachsen muss sparen: Vier Milliarden fehlen für Haushalt

Finanzen: Was AfD, Linke, Grüne und BSW sagen

B90/Die Grünen : Die hatten bereits ihre Pflöcke in einem Positionspapier eingeschlagen, in dem sie ankündigen über das sogenannte Konsultationsverfahren dafür sorgen zu wollen, dass es keinen politischen Stillstand in Sachsen gibt.

Regierung Kretschmer muss sich mit Opposition abstimmen

Paragrafendschungel und Papierberge: Die Verwaltungslast in Deutschland nimmt immer weiter zu. Ehrenamtliche und kleine Unternehmen stoßen zunehmend an ihre Grenzen.

Öffentlicher Dienst: Regierung will 382 Stellen abbauen

Nun aber, so Finanzminister Christian Piewarz (CDU) habe man sich "auf den Pfad des Stellenabbaus" begeben. ".. und die nächste Aufgabe wird sein, sehr kritisch eine Aufgabenkontrolle, eine Aufgabenüberprüfung vorzunehmen, was staatliche Aufgaben sind und was nicht mehr staatliche Aufgaben sind, … so dass wir in der Perspektive auch hier Stück für Stück weniger Personal im öffentlichen Dienst haben."