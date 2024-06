Plakatkampagne in Sachsen: Kollektiv wirbt fürs Wählen

"Kommt, zieht eure Turnschuhe an, lauft zur Wahlurne!" - so beschreibt Henriette Grahnert ihr Plakat für die Kampagne #machdeinkreuz. Die Leipziger Künstlerin wuchs selbst in einem systemkritischen Elternhaus in der DDR auf. "Das hat sich bei mir alles eingeprägt", bekräftigt sie. "Uns Kindern wurde früh eingebläut, nichts von Zuhause in der Schule zu erzählen."