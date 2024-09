"Safe Abortion Day" : Recht auf Abtreibung - auch in Deutschland?

von Vanessa Meilin Rolke und Alexandra Tadey 28.09.2024 | 19:24 |

In Deutschland sind Abtreibungen verboten, nur in Ausnahmen werden sie nicht bestraft. Juristisch komplex und hoch umstritten. Ein Blick in die Nachbarländer zeigt: Es geht anders.