Santorini: Erdbebenserie dauert an

Die Lage auf den von unzähligen Erdbeben heimgesuchten Inseln der Kykladen in Griechenland bleibt angespannt. In der Nacht wurden mehrere Erdstöße registriert, die heftigsten nordöstlich von Santorini mit einer Stärke von 5,2. Es war nach Angaben des Geodynamischen Instituts von Athen das bislang stärkste Erdbeben seit Beginn des Phänomens vor mehreren Wochen.

Dieses Beben war sogar auf allen Inseln der Kykladengruppe, auf Kreta sowie in den höheren Stockwerken der Gebäude in Athen rund 230 Kilometer nordwestlich von Santorini zu spüren. Schäden wurden laut Behörden jedoch nicht gemeldet.

Seismologen rechnen mit größerem Beben

Nach wie vor rechnen die meisten Seismologen damit, dass noch ein größeres Beben bevorsteht, dessen Intensität bis zur Stärke 6 gehen könnte. Erst dann könne gesagt werden, der größte Teil der seismischen Energie in der Region sei entladen worden, hieß es. Andere Experten glauben, der sogenannte "Erdbebenschwarm" werde lange Zeit so weitergehen und langsam abflauen.

Seit fast zwei Wochen gibt es auf der griechischen Ferieninsel Santorini und in der Region leichte Erdbeben.

Unklar bleibt nach wie vor, inwiefern die Erdbebenserie die zwei Vulkane in der Region beeinflussen könnte. Neben dem spektakulären Vulkankrater von Santorini liegt ein ähnlich großer Vulkan unter der Wasseroberfläche auf dem Meeresboden im Nordosten von Santorini. Der unter dem Namen "Columbo" bekannte Vulkan hatte nach einer Eruption 1650 schwere Schäden im östlichen Mittelmeer angerichtet.

Zwei Drittel der Bewohner haben Insel verlassen

Die Behörden warnen die Menschen vor einer Tsunami-Gefahr. In erster Linie gilt: Ein Aufenthalt an den Stränden oder den Häfen sollte auf jeden Fall vermieden werden. Schulen in der Region bleiben geschlossen. Starke Einheiten des Zivildienstes, der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes und zusätzliche Ärzte sowie Krankenschwestern und Krankenpfleger sind auch auf Santorini eingetroffen, berichtete der griechische Rundfunk ERTnews.