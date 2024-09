Nach Brandenburg-Wahl: Esken geht nicht von Ampel-Bruch aus

In Brandenburg selbst ist nach dem Wahlsieg derweil unklar, mit wem die SPD möglicherweise regieren will: Die rechnerisch mögliche Zusammenarbeit mit dem BSW stellt die Sozialdemokraten vor handfeste Probleme . Auch am Kanzler gibt es Kritik - und Zweifel an seiner Eignung als Kandidat für die kommende Bundestagswahl. Und dann wäre da noch die Kritik an Esken selbst.