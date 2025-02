Saubere Luft: Deutschland hält 2024 alle EU-Grenzwerte ein

Essener Kruppstraße knapp unter Grenzwert

Knapp war es der Auswertung zufolge deshalb vor allem bei den Stickstoffdioxid-Werten: So wurde demnach in der besonders befahrenen Essener Kruppstraße ein Mittelwert von exakt 40 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen - also gerade noch so im zulässigen Bereich.