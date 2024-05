Wolfgang Schäubles Totenruhe gestört - Loch in Grab gegraben

Es wurden Ermittlungen wegen Störung der Totenruhe eingeleitet. Der an Weihnachten im Alter von 81 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorbene Schäuble war Anfang Januar auf dem Waldbachfriedhof in seiner Heimatstadt Offenburg beigesetzt worden. Am Montagmorgen bemerkten städtische Mitarbeiter aufgeworfene Erde auf dem Grab.