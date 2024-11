"Hamburg-Express": Was das Schiff über den Welthandel verrät

Auch in Hamburg ist eine Schiffstaufe ein seltenes Ereignis und erst recht, wenn es sich um so ein Mega-Max-Schiff handelt. Die "Hamburg Express" wird das neue Flaggschiff der Hapag-Lloyd sein, sie ist das größte Schiff der deutschen Handelsflotte, ein Riese der Weltmeere: so breit wie das Brandenburger Tor, dreimal so lang wie der Michel.