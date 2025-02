ZDF "Schlagabtausch": Aussagen im Faktencheck

Trotz der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan im August 2021 stellt Deutschland weiterhin Geld für Not- und Entwicklungshilfe bereit. Dieses Geld fließt dabei normalerweise nicht direkt an die Taliban, sondern an Organisationen, die im Land und benachbarten Gebieten Menschen mit dem Nötigsten versorgen. "Der Bundesregierung liegen keine gerichtsfesten Informationen zu Finanzströmen vor, dass Geld aus Deutschland in Richtung der Taliban geflossen ist", schreibt die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD