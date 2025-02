Schlussrunde von ARD und ZDF: Darüber wurde gestritten

Zu Beginn der Sendung ging es zunächst um den Krieg in der Ukraine und die Friedensbemühungen von US-Präsident Donald Trump . Alice Weidel betonte, Trump setze jetzt genau das um, was die AfD seit drei Jahren fordere: einen sofortigen Waffenstillstand und den Eintritt in Friedensverhandlungen. Die Ankündigung von CDU-Chef Friedrich Merz, er wolle Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern, bezeichnete Weidel als falsch. Sie warnte vor einer "Eskalationsgefahr".