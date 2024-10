Lieferkettengesetz: Scholz stiftet Verwirrung

Deutlich wird das in einem kleinen Wortgefecht zwischen Scholz und BDA-Präsident Rainer Dulger zum Thema Bürokratieabbau. Scholz kündigt ihn an, Dulger verlangt noch mehr. Denn auch schon das, was bislang versprochen worden sei, komme bei den Unternehmen nicht an, klagt Dulger. Beispiel: das Lieferkettengesetz - oder wie es genauer heißt: das Lieferkettensorgfaltskontrollgesetz.