Debatte um Sicherheitspaket: Der Basta-Scholz!

Was war passiert. In der SPD-Fraktion wurde es beim Thema Sicherheitspaket laut . Etliche Abgeordnete kritisierten das sogenannte "Sicherheitspaket" der Ampel , das am Freitag beschlossen werden soll. In dem Paket ist neben einer Verschärfung des Waffen- und Aufenthaltsrechts, auch die Kürzung von Sozialleistungen für Asylsuchende geplant.