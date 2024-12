Bundestag live: Scholz stellt sich Fragen der Abgeordneten

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat seine Reise in die Ukraine in dieser Woche verteidigt. Für ihn sei gerade jetzt, vor diesem Winter mit seinen großen Gefahren für die Ukraine, zentral, mit dieser darüber zu sprechen, was ihre Pläne seien, sagte der SPD-Politiker bei der Regierungsbefragung im Bundestag . "Das muss auch sehr ausführlich und intensiv geschehen."