Friedliche Revolution: Kanzler Scholz zum 35. Jahrestag

Anlässlich eines Festakts in Leipzig zum 35. Jahrestag der Friedlichen Revolution hat Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) dazu aufgerufen, die Demokratie gegen Extremisten zu verteidigen. In einer Videoansprache erinnerte der Kanzler an den Slogan der Demonstranten in der damaligen DDR - "Wir sind das Volk". "Die Botschaft der Vielen war: Wir gehören zusammen! So verschieden wir sind - uns eint unser Wunsch nach Freiheit, nach Würde und Gerechtigkeit", sagte Scholz - und fügte hinzu: