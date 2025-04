Olaf Scholz' letzte Kabinettssitzung: So war das Treffen

Das Bundeskabinett des geschäftsführenden Kanzlers Olaf Scholz hat sich an diesem Mittwoch in Berlin zu seiner voraussichtlich letzten Sitzung getroffen. Es war nach dreieinhalb Jahren das 131. Treffen - nach dem Aus der Ampel-Koalition saßen zuletzt nur noch die Minister von SPD und Grünen am Kabinettstisch.