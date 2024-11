Ampel vor dem Aus? Scholz: Wenn man will, kann man

Gesprochen wird viel: In Einzelrunden, am Mittwochabend treffen sich alle zum Koalitionsausschuss. Bis zu einer Entscheidung geht es auch darum, den Eindruck zu vermeiden, man lasse leichtfertig die Koalition platzen. Also betont Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), dass eine Einigung möglich sei, an der jetzt alle arbeiten müssten.