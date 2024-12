Scholz im ZDF-Interview: "Fritze Merz erzählt gern Tünkram"

Die persönliche Attacke von Kanzler Olaf Scholz (SPD) gegen CDU-Chef Friedrich Merz in einem ZDF-Interview hat eine Kontroverse um den Ton im Wahlkampf ausgelöst. "Fritze Merz erzählt gern Tünkram", sagte Scholz nach der verlorenen Vertrauensfrage im Bundestag am Montagabend im ZDF-heute journal. Tünkram ist Plattdeutsch und heißt so viel wie dummes Zeug oder Unsinn.