K-Frage der SPD: Politologe hält Wechsel für "sehr riskant"

Dass die Partei gerade an der Spitze so geschlossen zu Scholz steht , heißt wahrscheinlich auch, dass die Kampagne einfach schon in Grundzügen angelegt ist, und sicherlich auch auf Olaf Scholz und eine Zuspitzung Scholz gegen Merz hin ausgerichtet ist. Auch da müsste man neu anfangen. Gleichwohl, wenn so ein Momentum entsteht, weiß man nie, wo das hinführt.