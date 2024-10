Kanzler Scholz eröffnet den Wahlkampf - und greift Merz an

Merz spielt darauf an, dass es in der SPD Kritik am sogenannten Sicherheitspaket gibt. Scholz soll die eigenen Abgeordneten ermahnt haben, dem Paket am Freitag zuzustimmen, notfalls werde er "von seinen Möglichkeiten Gebrauch machen", sollte die eigene Mehrheit der Koalition in Gefahr geraten. Auch Merz kann Attacke.