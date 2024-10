Live: Scholz' Regierungserklärung zum Europäischen Rat

Die EU will sich für einen "dauerhaften und tragfähigen Frieden" in Nahost einsetzen. Beim Treffen wird beraten, wie es zu einem sofortigen Waffenstillstand "entlang der Blauen Linie an der libanesisch-israelischen Grenze", einem sofortigen Waffenstillstand in Gaza , der bedingungslosen Freilassung aller Hamas-Geiseln und der Bereitstellung humanitärer Hilfe in Gaza kommen kann.