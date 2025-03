Kanzler reist nach Brüssel: Scholz mit Sonderpaket im Gepäck

Nach der Einigung auf ein historisches Finanzpaket wollen die Verhandlungsführer von Union und SPD Bundeskanzler Olaf Scholz treffen. Geplant ist ein Austausch mit Blick auf den EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel.

Von der Leyen will EU-Verteidigungsbudget stark erhöhen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat einen Plan vorgelegt , um die Verteidigungsausgaben in Europa massiv zu erhöhen - es geht um nahezu 800 Milliarden Euro. Olaf Scholz reist nun mit dem Versprechen an, dass Deutschland seinen Teil beitragen kann. Denn Union und SPD haben sich darauf verständigt , für mehr Verteidigungsausgaben die Schuldenbremse im Grundgesetz zu reformieren.

Zugehen auf Verhandlungspartner

Es ist in der naheliegenden Zukunft ausgeschlossen, dass wir die Schuldenbremse reformieren.

Dass es nun doch so kommt, kann als deutliches Zugehen auf den möglichen Koalitionspartner SPD und die Grünen verstanden werden. Denn beide hatten klargemacht, dass sie die Alternativlösung - ein höheres Bundeswehr-Sondervermögen - ablehnen. Die Reform soll noch mit dem alten Bundestag beschlossen werden, damit sie in der künftigen Parlamentsbesetzung nach der Neuwahl nicht von AfD und Linken blockiert werden kann.

Union und SPD sind bei der Abstimmung voraussichtlich auf die Stimmen der Grünen angewiesen. Denn allein haben sie für die Änderung des Grundgesetzes keine Mehrheit - und die FDP lehnt ein Schrauben an der Schuldenbremse ab. Fraktionschef Christian Dürr bezeichnete den Plan der Sondierer noch am Abend als verantwortungslos.

Deutschland nach USA zweitgrößter Ukraine-Unterstützer

Für Kanzler Scholz bedeutet der Sondierungsbeschluss, dass er am Donnerstag nicht mit leeren Händen nach Brüssel reisen muss. Nach der Aussetzung der US-Waffenlieferungen in die Ukraine richten sich viele Augen auf Deutschland als zweitgrößten militärischen Unterstützer nach den USA.

"Wir können damit das nachholen, was bei der Infrastruktur in den vielen Jahren davor nicht gemacht worden ist", so Anke Rehlinger (SPD), Ministerpräsidentin aus dem Saarland.

05.03.2025 | 5:41 min