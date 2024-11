Kanzlerkandidat: SPD-Vorstand nominiert Olaf Scholz

Die Hängepartie in der K-Frage belaste die SPD noch, so Buchholz. Beim Bundeskongress der Jungsozialisten (Jusos) gab es deshalb am Wochenende scharfe Kritik an der Parteiführung. Juso-Chef Philipp Türmer warf den Parteivorsitzenden Esken und Lars Klingbeil Führungsversagen vor und sprach von einer "Shit Show"