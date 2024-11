Schulbarometer: Was Schülern Sorgen macht

Allerdings gebe es auch andere Belastungsfaktoren wie Leistungsdruck in der Schule. Zudem stelle die Wirtschaft höhere Qualifikationsanforderungen und Eltern Erwartungen, weil sie "wissen, dass es zunehmend schwieriger wird, den sozialen Status zu halten und an ihre Kinder weiterzugeben". Auch im Schulbarometer gibt ein Viertel der Befragten an, sich in letzter Zeit Sorgen zu machen, in der Schule keine guten Leistungen zu liefern.