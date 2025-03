Schuldenpaket: Politologe rechnet mit rund 20 Abweichlern

Der Deutsche Bundestag steht vor einer entscheidenden Woche: Am Dienstag stimmen die Abgeordneten über das geplante Schuldenpaket von CDU CSU und SPD ab.

Mit der Zustimmung der Grünen-Bundestagsfraktion hat Noch-Nicht-Kanzler Friedrich Merz theoretisch die notwendige Mehrheit für das Paket. Aber: Einzelne Abgeordnete kündigten bereits an, gegen das Finanzpaket stimmen zu wollen.

"Die nächste Woche wird die ganz entscheidende", sagt Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke im heute journal. Wie knapp könnte es am Ende werden?

Politologe zählt "momentan so um die 20" Abweichler

Es sei "keineswegs völlig klar", dass das Gesetz durch den Bundestag komme, "denn wir haben es mit dem alten Bundestag zu tun, das dürfen wir nicht vergessen", so Lucke.

Von einigen Abgeordneten der Parteien wisse man bereits, dass sie nicht zustimmen werden, so Lucke. So kündigte der CDU-Abgeordnete und Ex-Generalsekretär Mario Czaja zuletzt an, den Antrag auf Grundgesetzänderung nicht mittragen zu wollen. Einer von vielen? Angesprochen auf die geschätzte Zahl der Abweichler sagt Lucke: