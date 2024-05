Schulen zurück zu G9: Welche Probleme es beim Abitur gibt

In Bayern wurde das achtjährige Gymnasium bereits bei seiner Einführung im Jahr 2004 heftig kritisiert. Richtig angenommen wurde das "Turbo-Abi" von den Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften in den westlichen Bundesländern ohnehin nie. In den ostdeutschen Bundesländern dagegen wird an G8 festgehalten. Bereits zu DDR-Zeiten fanden dort an den Erweiterten Oberschulen in der zwölften Klasse die Abiturprüfungen statt.