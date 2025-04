Kabinett von Schwarz-Rot: Prien & Co - wer gehandelt wird

Als sicher gilt in Unionskreisen mittlerweile auch, dass der 44-jährige Jens Spahn Nachfolger von Merz als Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion werden soll - auch CSU-Chef Markus Söder sprach sich am Sonntag in der ARD für ihn aus. Nach ZDF-Informationen hatten sich die beiden Parteivorsitzenden zuvor auf den entsprechenden Vorschlag von Merz geeinigt.