Nach holprigem Auftakt: Schwarz-Rot will Neustart ohne Streit

Streit, persönliche Angriffe, unüberbrückbare Differenzen - das hat die Ampelkoalition am Ende scheitern lassen. Es kam zu Neuwahlen. Ein solches Szenario will Schwarz-Rot unbedingt vermeiden, sagt Türmer: "Wir haben bei der Ampel gesehen, dass sie mit ganz viel Optimismus gestartet ist und sich dann sehr, sehr schnell in inneren Streitigkeiten komplett verloren hat. So ein Bild ist fatal, und alle müssen den Anspruch haben, dass so ein Bild bei dieser Koalition nicht entsteht."